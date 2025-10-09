Condanna confermata per bidello marsalese: stalking e violenza aggravata ai danni di una dodicenne

Seppur riducendo la pena, la terza sezione della Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il 4 marzo dello scorso anno il gup del tribunale di Marsala, Matteo Giacalone, aveva condannato a tre anni di reclusione, per stalking e violenza privata aggravata ai danni di una dodicenne, un bidello di 65 anni (C.M.), di Marsala, in precedenza condannato definitivamente a 5 anni e 8 mesi di carcere per tentata violenza sessuale sulla stessa ragazzina e corruzione di minorenne.

I giudici di secondo grado, ritenuta la continuazione con i reati contestati nel processo andato a sentenza a Marsala nel maggio 2022 (definitiva nel dicembre 2023), hanno rideterminato la pena complessiva in 6 anni e 9 mesi di carcere. Il gup Giacalone aveva anche condannato a due anni e mezzo, per falsa testimonianza e calunnia, la moglie (M.B., di 52 anni) del collaboratore scolastico, per le dichiarazioni rese nel processo di primo grado per tentata violenza sessuale e corruzione di minorenne. Adesso la corte d’appello le ha ridotto la pena a un anno e 8 mesi, con sospensione condizionale.