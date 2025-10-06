Inferno in autostrada, tir si ribalta sulla A-29 a Capaci: traffico riaperto dopo 10 ore. VIDEO

Due incidenti hanno paralizzato per ore il traffico sull’autostrada A-29 Palermo-Mazara del Vallo, in entrambe le direzioni. E sono ancora in corso gli interventi da parte di Anas e dell’impresa che si occupa della manutenzione. «Stanno già lavorando alle delicate operazioni di sostituzione della barriera centrale andata distrutta a seguito dell’impatto con il tir. L’impegno è massimo da parte di Anas per la sostituzione in tempi brevi dei circa 60 metri di barriera severamente compromessa», scrive in una nota l'Anas che sta cercando di superare le difficoltà legate all’approvvigionamento del materiale e all’impiego di personale altamente specializzato nella sostituzione delle barriere di sicurezza.

Si punta entro la fine della giornata alla riapertura totale del tratto in entrambi i sensi di marcia.

Gli incidenti

Il primo incidente si è registrato intorno all'una e trenta tra Carini e Capaci, in direzione Palermo, dove un Tir è uscito fuori strada e ha invaso le due carreggiate. L'autista di 60 anni è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato a Villa Sofia. Tra le cause dell’incidente l’asfalto bagnato dalla pioggia. Le operazioni di soccorso hanno provocato code chilometriche, con il traffico che ha subito pesanti rallentamenti già da prima dello svincolo di Carini, dove è stato obbligatorio immettersi verso l’uscita dall'autostrada.