Inferno in autostrada, tir si ribalta sulla A-29 a Capaci: traffico riaperto dopo 10 ore. VIDEO

Due incidenti hanno paralizzato per ore il traffico sull’autostrada A-29 Palermo-Mazara del Vallo, in entrambe le direzioni. E sono ancora in corso gli interventi da parte di Anas e dell’impresa che si occupa della manutenzione. «Stanno già lavorando alle delicate operazioni di sostituzione della barriera centrale andata distrutta a seguito dell’impatto con il tir. L’impegno è massimo da parte di Anas per la sostituzione in tempi brevi dei circa 60 metri di barriera severamente compromessa», scrive in una nota l'Anas che sta cercando di superare le difficoltà legate all’approvvigionamento del materiale e all’impiego di personale altamente specializzato nella sostituzione delle barriere di sicurezza.
Si punta entro la fine della giornata alla riapertura totale del tratto in entrambi i sensi di marcia.
Gli incidenti
Il primo incidente si è registrato intorno all'una e trenta tra Carini e Capaci, in direzione Palermo, dove un Tir è uscito fuori strada e ha invaso le due carreggiate. L'autista di 60 anni è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato a Villa Sofia. Tra le cause dell’incidente l’asfalto bagnato dalla pioggia. Le operazioni di soccorso hanno provocato code chilometriche, con il traffico che ha subito pesanti rallentamenti già da prima dello svincolo di Carini, dove è stato obbligatorio immettersi verso l’uscita dall'autostrada.
Il secondo incidente, in direzione Trapani, si è verificato all’altezza dello svincolo di Mondello e ha paralizzato la viabilità in uscita, aggravando ulteriormente la situazione. La presenza di numerosi veicoli coinvolti ha costretto le autorità a chiudere i tratti dell’autostrada in entrambe le direzioni, con conseguenze immediate anche sulla statale 113.
A-29 riaperta al traffico dopo 10 ore
Il traffico in direzione Palermo è stato riaperto intorno alle 11.30, quando una gru ha completato la rimozione del mezzo e messo in sicurezza le barriere incidentate per la riapertura.
Successivamente l'A-29 è tornata transitabile anche in direzione Trapani. Dopo lunghe e complicate manovre di svuotamento del carico del tir - spiega l’Anas - che conteneva detersivi (le operazioni sono andate avanti tutta la notte ed erano indispensabili per consentire alla gru la rimozione del mezzo pesante), e la successiva pulizia del piano viabile ricoperto dal gasolio sversato, sono state riaperte le corsie di marcia dell’A29 sia in direzione Palermo che in direzione Mazara del Vallo.
«Il traffico viene così temporaneamente rimodulato in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza dello spartitraffico danneggiato nell’impatto con il mezzo pesante», conclude la nota dell'Anas.
La rabbia degli automobilisti
Per gli automobilisti è stato un incubo, incolonnati per ore. C'è chi ha perso l'aereo, chi la giornata di lavoro e chi non ha potuto recarsi in ospedale per visite e terapie. In tanti hanno lamentato anche la mancanza di informazioni sull'incidente. Secondo quanto è stato ricostruito. Una pattuglia della polstrada di Alcamo è arrivata sul luogo dell'incidete intro all'una e trenta per i rilievi e ha chiesto l'intervento del carro attrezzi un'ora più tardi. Il mezzo per la rimozione del Tir, però, è giunto intorno alle 8, quasi 7 ore dopo l'incidente. Come l'Anas ha poi fatto sapere si è perso molto tempo per rimuovere il mezzo pesante, ripulire l'asfalto e ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità.
Caricamento commenti
Commenta la notizia