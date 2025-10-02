Trapani, blitz nel quartiere San Giuliano: scoperto bunker della droga, tre arresti

Un locale blindato con grate, porte in ferro e un sistema di videosorveglianza trasformato in base logistica per lo spaccio. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Trapani, con il supporto delle unità cinofile di Palermo-Villagrazia, al termine di un’operazione che ha portato all’arresto di tre giovani trapanesi: due uomini di 21 e 32 anni, e una donna di 26 anni.

Il blitz è scattato nel quartiere San Giuliano, considerato una delle piazze di spaccio più attive della città. L’edificio era stato trasformato in un vero e proprio bunker, con feritoie per passare droga e denaro, cunicoli per nascondersi in caso di controlli e un impianto di telecamere per monitorare i movimenti.

Durante la perquisizione, resa possibile grazie all’intervento dei vigili del fuoco, il fiuto del cane antidroga Ron ha permesso di individuare la droga nascosta nel vano ascensore. In totale sono stati sequestrati 216 grammi di crack, 106 di cocaina e 60 di hashish, oltre a quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 3.687 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.