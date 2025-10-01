Trapani Servizi, 17 lavoratori a rischio licenziamento

Sospesi in un limbo, senza certezze occupazionali e con una procedura di licenziamento ormai avviata. Sono i 17 dipendenti della Trapani Servizi, società partecipata del Comune, oggi senza consiglio di amministrazione e senza direttore generale, che lo scorso 23 luglio hanno scelto di non sottoscrivere il passaggio a Formula Ambiente previsto dall’accordo siglato alla Srr Trapani Nord. In una nota che porta la data di ieri - ultimo atto dell’ex direttore generale Carlo Maria Guarnotta - si conferma che per i dipendenti non aderenti scatterà la procedura di licenziamento collettivo. I lavoratori continueranno in distacco solo per il tempo necessario a chiudere l’iter di licenziamento. La scelta dei 17 è stata motivata dalla mancanza di garanzie e dal tentativo, rimasto senza risposta, del loro legale di aprire un confronto con le parti. Chi invece ha firmato l’accordo è già entrato nei ranghi di Formula Ambiente. La vicenda nasce nel 2018, quando 52 operai furono distaccati da Trapani Servizi a Energeticambiente, poi acquisita da Formula Ambiente.