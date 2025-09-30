Trapani, sequestrati oltre 5 chili di cocaina

Oltre cinque chilogrammi di cocaina, per un valore di mercato stimato dagli investigatori di circa 500 mila euro, sono stati sequestrati, complessivamente, dalla polizia di Trapani in tre distinte operazioni antidroga.

Un quarantenne titolare di una ditta di impianti di condizionamento, trovato in possesso di circa 650 grammi di cocaina, mentre a un trentottenne trapanese volontario di un’associazione di soccorso sanitario sono stati sequestrati 108 grammi della stessa sostanza stupefacente. I due incensurati, su disposizione del gip, sono stati posti agli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.

Il sequestro più consistente è stato fatto nei confronti di un siracusano di 42 anni, con precedenti specifici, fermato nel noto quartiere Villa Rosina dopo un un inseguimento in auto perché l’uomo, non si era fermato all’alt dei poliziotti. A bordo del veicolo, nascosti nel vano dei filtri dell’aria condizionata, sono stati trovati e sequestrati 4 chili e mezzo di cocaina. Il corriere della droga è stato arrestato e il gip ha poi applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.