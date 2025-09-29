Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Il Giardino Segreto di Gibellina imbrattato con vernisce spray, due denunciati

Il Giardino Segreto di Gibellina imbrattato con vernisce spray, due denunciati

di

I carabinieri della stazione di Gibellina hanno denunciato per il reato di «deturpamento ed imbrattamento di cose altrui» due uomini di 28 e 26 anni per l’imbrattamento, con una bomboletta spray, di un monumento di viale Brancati.

Le immediate indagini, scaturite dalla denuncia per i danni alla parte interna del Giardino Segreto e condotte tramite l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta delle dichiarazioni dei testimoni dell’atto, hanno consentito ai carabinieri di identificarne i presunti autori e deferirli all’autorità giudiziaria.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province