Il Giardino Segreto di Gibellina imbrattato con vernisce spray, due denunciati

I carabinieri della stazione di Gibellina hanno denunciato per il reato di «deturpamento ed imbrattamento di cose altrui» due uomini di 28 e 26 anni per l’imbrattamento, con una bomboletta spray, di un monumento di viale Brancati.

Le immediate indagini, scaturite dalla denuncia per i danni alla parte interna del Giardino Segreto e condotte tramite l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e la raccolta delle dichiarazioni dei testimoni dell’atto, hanno consentito ai carabinieri di identificarne i presunti autori e deferirli all’autorità giudiziaria.