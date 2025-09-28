Mazara del Vallo, il Procuratore Asaro in visita alla Capitaneria di Porto

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Marsala, Fernando Asaro, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, accompagnato dai magistrati Dr. Piscitello e Dr. Sebastiani. A darne notizia con una nota la stessa Capitaneria.

Ad accogliere la delegazione è stato il nuovo Comandante del porto, Capitano di Fregata (CP) Stefano Luciani, insieme al personale in servizio. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sulle attività istituzionali della Guardia Costiera, con particolare attenzione alle funzioni di Polizia giudiziaria esercitate quotidianamente: dalla sicurezza della navigazione alla tutela dell’ambiente marino, fino agli accertamenti in materia di demanio marittimo.

La visita è proseguita a bordo della motovedetta CP 2092, specializzata nelle operazioni di polizia marittima. Il Procuratore e i magistrati hanno preso parte a un’uscita in mare, potendo constatare da vicino le capacità operative, l’organizzazione e le tecnologie utilizzate dalla Guardia Costiera per garantire legalità e sicurezza lungo il litorale di competenza.