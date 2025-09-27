Truffa sullo zibibbo di Pantelleria, scatta il maxi sequestro per una società tedesca

Scoperta un’azienda tedesca che commercializzava falso Zibibbo di Pantelleria. Il titolare è stato denunciato per frode in commercio ed è scattato il sequestro di 5 mila litri di vino. In azione i carabinieri per la Tutela agroalimentare di Roma e Messina, sotto la direzione della procura della Repubblica di Marsala, che hanno fatto luce su una frode internazionale che consisteva nella produzione e commercializzazione di vino con falsa denominazione «Zibibbo di Pantelleria».

L’attività, avviata mediante il monitoraggio dei siti web e social, ha permesso di appurare che una società con sede in Germania commercializzava bottiglie di vino, in Italia e in altri paesi anche extra Ue, con la falsa denominazione di origine.

La società tedesca, specializzata in commercio di vini, operava senza avere alcuna autorizzazione per la produzione e l’immissione in vendita del vino Zibibbo di Pantelleria Dop che costituisce un prodotto di origine protetta, la cui produzione è regolata nei dettagli da un rigoroso disciplinare di produzione, soggetto a uno specifico regime autorizzativo e sottoposto a stringenti controlli delle autorità competenti. Dalle indagini è emerso che la società tedesca vendeva il vino anche in Germania, Svizzera, Regno Unito, Norvegia, Canada, Taiwan, Giappone, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Francia, Russia e Stati Uniti.