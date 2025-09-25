Trapani, a giudizio un uomo di 44 anni per violenza sessuale sulla figlia dell'ex compagna

Un uomo di 44 anni - G.B. le sue iniziali - è stato rinviato a giudizio dal giudice del tribunale di Trapani per violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia della sua ex compagna. I fatti risalgono al 2022. Secondo l’accusa, l’uomo, approfittando dell’assenza o della distrazione della madre della giovane, l’avrebbe diverse volte palpeggiata. All’epoca, la ragazza era minorenne.
Il processo comincerà a gennaio. La ragazza, costituitasi parte civile, è assistita dall’avvocato Vito Daniele Cimiotta, del foro di Marsala. Inoltre, costituita parte civile, con l'assistenza dell’avvocato Roberta Anselmi, anche l’associazione La casa di Venere di Marsala.
