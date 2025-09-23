Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Colpì con un tirapugni una coetanea: ragazza di Castelvetrano condannata a 9 mesi più risarcimento danni

La decisione del giudice monocratico del Tribunale di Marsala. La vittima era stata una giovane di Mazara del Vallo, con la quale l'imputata aveva avuto un diverbio

Il Tribunale di Marsala

Accusata di avere colpito al volto una coetanea con un tirapugni, una ventunenne di Castelvetrano è stata condanna a nove mesi di reclusione, pena sospesa, nonché al risarcimento danni alla parte civile, dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala Francesco Parrinello.

La vittima era stata una giovane di Mazara del Vallo, con la quale aveva avuto un diverbio e che, secondo l’accusa, avrebbe prima insultata e poi colpita. In attesa della quantificazione del danno in sede civile, il giudice ha disposto una provvisionale di 10 mila euro.

