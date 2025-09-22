Castelvetrano, scoppia una lite tra la folla per la festa del paese: uomo ferito gravemente

Un uomo di 40 anni di Castelvetrano, S.A. (classe 1985), è stato ricoverato in ospedale per gravi ferite da arma da taglio riportate la scorsa sera durante una lite nei pressi delle giostre della Fiera della Tagliata, durante la tradizionale festività celebrata nella cittadina trapanese. Secondo quanto riportato dal sito Castelvetranonews.it, l'uomo avrebbe rimproverato un altra persona, per il suo comportamento molesto:, dato che l’individuo stava importunando i presenti.

Dopo un breve scambio di parole, il quarantenne, accompagnato da alcune persone, aveva deciso di allontanarsi per evitare ulteriori problemi. Tuttavia sarebbe stato colpito alle spalle da una bottiglia lanciata dall’aggressore, che poi l'avrebbe ferito con i cocci di una bottiglia rotta in più parti del corpo. I sanitari presenti alla festa sono intervenuti per prestare i primi soccorsi prima del trasferimento urgente dell’uomo in ospedale, dove è stato operato d'urgenza.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini per tentato omicidio, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare le responsabilità