Marsala, rissa in piazza della Repubblica: diversi giovani finiscono in ospedale

Nuova notte di tensione nel centro storico. In piazza della Repubblica, cuore della movida marsalese e punto di ritrovo per giovani e famiglie, la serata di sabato (20 settembre) è stata segnata da una violenta rissa.

Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sarebbero stati due gruppi distinti, uno composto da ragazzi del posto e l’altro da giovani stranieri. La discussione, iniziata con toni accesi, è presto degenerata in calci e pugni sotto gli occhi increduli di passanti e clienti dei locali.

Il bilancio parla di più feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118: le condizioni, però, non destano preoccupazioni.

Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo le testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona per chiarire l’accaduto e risalire ai responsabili.