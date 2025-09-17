Pantelleria, anche l'Enac dice sì all'intitolazione dell'aeroporto a Giorgio Armani

Il consiglio di amministrazione dell’Enac «ha accolto l’iniziativa promossa dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, di intitolare l’aeroporto di Pantelleria allo stilista Giorgio Armani, profondamente legato alla comunità pantesca, e ha disposto l’avvio di un’istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia dello stilista». Lo rende noto l'Ente nazionale aviazione civile, dopo la riunione del cda, presieduto da Pierluigi De Palma, che si è tenuta oggi all’aeroporto di Pantelleria.

Per De Palma l’intitolazione dello scalo «al grande stilista Armani si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’infrastruttura avviato da Enac con la gestione diretta della società in-house Enac Servizi, quale volano di crescita, sviluppo e turismo, oltre che presidio strategico per la continuità territoriale».

Anche da parte dell'amministrazione comunale di Pantelleria era stata avanzata la richiesta di dare allo scalo pantesco il nome di Armani, per il suo legame paricolare con l'isola.