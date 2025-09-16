Via al dissalatore di Trapani, corsa per attivarlo ad ottobre

Giallo risolto, almeno sulla carta, in attesa che le nuove tappe si concretizzino davvero, a cominciare dalla prima data fissata in calendario: il 4 ottobre, il giorno in cui l’acqua prelevata dal mare dovrebbe entrare finalmente nei circuiti del dissalatore di Trapani. È

quanto emerge dalla videoconferenza svolta ieri tra la task force regionale anti-siccità, capitanata da Salvo Cocina, e il commissario nazionale per l’emergenza idrica Nicola Dell’Acqua, chiesta dal governatore Schifani per aver conto e ragione del rallentamento nella tabella di marcia dell’impianto, che secondo il cronoprogramma iniziale, stilato a Roma e a Palermo, avrebbe dovuto entrare in funzione entro lo scorso agosto, dopo le strutture di Porto Empedocle e Gela, già regolarmente avviate. Così, secondo quanto riferito da Dell’Acqua, dopo le analisi elettro-chimiche di rito effettuate sul prodotto filtrato dal sale, il pompaggio della risorsa nelle condutture domestiche trapanesi comincerà il 20 ottobre, con un ritmo iniziale di 25 litri al secondo.