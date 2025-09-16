Trapani, esposto della ong Mediterranea: «I libici hanno tentato di uccidere 10 migranti»

L’ong Mediterranea saving Humans ha presentato alla Procura della Repubblica di Trapani un esposto sul «tentato omicidio di dieci ragazzi in mare ad opera di militari libici». «Questa volta - spiega la ong - ci sono prove video e fotografiche che non possono essere occultate: i trafficanti libici che hanno gettato con la violenza in alto mare, davanti alla nostra nave di soccorso, dieci giovani profughi, sequestrati da tempo nei lager, appartengono agli apparati militari del governo di Tripoli e sono soldati della famigerata 111ª Brigata, comandata dal potente viceministro alla Difesa del governo Dbeibah. Lo abbiamo sempre saputo che la cosiddetta guardia costiera libica altro non è che una copertura costruita in particolare dai servizi segreti italiani, per bande di criminali come Almasri, e che la sua funzione è quella di una polizia di frontiera illegale, adibita alla cattura e alla deportazione dal mare di esseri umani, donne uomini e bambini, in aperta violazione delle convenzioni internazionali e di ogni principio di umanità». Il governo italiano «sostiene e finanzia da anni una struttura criminale e offre anche copertura politica a queste centrali del traffico di petrolio, armi, droga, e persone».