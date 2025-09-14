Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Cade da un terrapieno lungo la A29 all'altezza di Gallitello, muore in ospedale

Attendeva il carroattrezzi per la sua auto bloccata, assieme alla moglie si era riparato dietro al guard-rail ma è precipitato. Il decesso a Villa Sofia

L'ospedale Villa Sofia, a Palermo

Un uomo di 71 anni Mario Mauro, di Napoli, è morto ieri sera per le conseguenze di un incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza dello svincolo di Gallitello. Era caduto da un terrapieno mentre attendeva il carroattrezzi per la sua auto bloccata.

L’uomo e la moglie di 67 anni si erano riparati dietro il guard rail ma tentando di tornare in autostrada l’uomo è precipitato da un terrapieno, facendo un volo di 6 metri. È stato recuperato dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118. Trasportato a Villa Sofia è morto poco dopo.

