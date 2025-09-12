A Trapani-Birgi nascerà la base di addestramento globale per gli F-35

Nascerà a Trapani-Birgi, in Sicilia, il nuovo polo di addestramento globale dei caccia F-35 e sarà la struttura gemella di quella già operativa nella Luke Air Force base in Arizona, negli Stati Uniti. A confermarlo all’Ansa è il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, Nino Minardo.

La notizia di un polo in Sicilia era già stata data a luglio dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aveva presenziato alla cerimonia di consegna delle aquile a 16 piloti che hanno appena terminato la fase 1 del loro percorso formativo.

L'Italia è anche l'unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, a Cameri, in Piemonte, «perché il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica. E questo ne è l'esempio», aveva detto il ministro.