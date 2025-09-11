Maltempo, Alcamo: strade come fiumi, l'acqua trascina con sé le automobili. Un uomo si rifugia in una nicchia di un palazzo

Scene di terrore ad Alcamo ieri sera: il maltempo porta forti piogge e le strade della cittadina in provincia di Trapani diventano come fiumi in piena. L'acqua in alcuni punti raggiunge il livello del tetto delle auto posteggiate lungo le vie, alcune vengono trascinate via tale è la forza della corrente.

Da uno dei balconi un giovane riprende una scena da brividi: riparato in una nicchia di un palazzo di fronte c'è un uomo, che tenta come può di reggersi ad un portone mentre è investito dall'acqua «che ha già portato via una macchina» spiega il ragazzo che riprende con voce preoccupata. «Abbiamo chiamato i vigili, speriamo facciano in tempo».

L'uomo è in trappola: non può muoversi o rischia seriamente di essere trasportato dalla forza del fiume che ha invaso la strada. L'acqua gli arriva fin sopra le ginocchia.