Emergenza al largo, la guardia costiera soccorre un marittimo colto da infarto

Intervento della guardia Costiera al largo di San Vito Lo Capo per soccorrere un marittimo colpito da un probabile principio di infarto a bordo della nave da crociera MSC Magnifica, partita da Palermo e diretta a La Valletta.

L’allarme è scattato intorno alle 19 di mercoledì (10 settembre), quando il comandante della nave ha chiesto assistenza al 12° centro di soccorso marittimo. La capitaneria di porto di Trapani ha inviato in zona una motovedetta.

L’evacuazione Medevac, che consente di garantire assistenza immediata a chi necessita di cure urgenti in mare, si è conclusa positivamente con l’ormeggio al pontile della capitaneria di porto nonostante le difficili condizioni meteo e del mare. Il personale sanitario del 118, già presente in banchina, ha preso in carico il paziente per il trasferimento in ospedale.