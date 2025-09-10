Messina Denaro, le perizie sul certificato medico firmato da Tumbarello

Sono state depositate al tribunale di Marsala le relazioni dei due periti nominati lo scorso 28 maggio per chiarire i dubbi sul certificato di sana e robusta costituzione rilasciato il 7 luglio 2021 ad Andrea Bonafede dal dottore Alfonso Tumbarello, ex medico di base di Campobello di Mazara, oggi imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici. Secondo l’accusa, Tumbarello avrebbe redatto numerosi certificati a nome di «Bonafede Andrea», l’identità utilizzata dal boss Matteo Messina Denaro per curarsi durante la latitanza.

I periti incaricati sono Francesco Ventura, direttore dell’ufficio di medicina legale di Genova, e l’ingegnere informatico Andrea Chiaiso, entrambi del capoluogo ligure. Avevano 60 giorni di tempo per completare il lavoro e hanno consegnato circa 300 pagine, depositate ieri in cancelleria. L’udienza prevista oggi è stata rinviata all’1 ottobre per consentire ad accusa e difesa di esaminare le relazioni.

Il tribunale ha chiesto al consulente informatico di stabilire se la ricetta rinvenuta dai carabinieri del Ros sul pc dell’imputato sia mai stata stampata. Tumbarello sostiene che si trattasse di un errore mai uscito dallo studio. Al medico legale, invece, è stato chiesto di valutare se un malato di tumore potesse essere definito di «sana e robusta costituzione». Sul finire del 2020, infatti, lo stesso Tumbarello aveva rilasciato ad Andrea Bonafede – in realtà Messina Denaro – certificazioni mediche e prescrizioni di accertamenti diagnostici, mentre il boss era già affetto da carcinoma al colon.