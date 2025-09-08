Marsala, sequestrati 19 scooter senza targa

Diciannove ciclomotori senza targa e con numero di telaio abraso sono stati sequestrati dalla polizia municipale di Marsala. I mezzi sono stati bloccati nel corso dei controlli effettuati sia nel centro urbano che in alcune contrade del versante sud.

L’operazione è stata disposta dal nuovo comandante Giuseppe D’Alessandro. Sul fronte degli scooters privi di targa, in genere utilizzati da stranieri, l’ultima importante operazione era stata eseguita dalla polizia municipale marsalese circa sei mesi fa, quando i mezzi sequestrati furono addirittura una cinquantina. Nel 2024, a più riprese, complessivamente ne sono stati sequestrati oltre un centinaio sempre per lo stesso motivo.

Inoltre, in seguito all’intervento per un vasto incendio in zona contrada Baronazzo Amafi, sulle alture dell’entroterra marsalese, il nucleo ambientale della polizia municipale ha scoperto che un’area di circa 600 metri quadrati era stata adibita a discarica abusiva: circa 190 metri cubi i rifiuti di ogni genere, soprattutto sfabbricidi, trovati sul terreno, adesso sottoposto a sequestro. Si indaga per risalire al proprietario dell’area.