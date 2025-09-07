Schianto in un tornante alla Monte Erice, il pilota trasportato al Civico di Palermo

Momenti di tensione alla 67ª edizione della Monte Erice. La prima salita di gara è stata sospesa dopo il grave incidente che ha coinvolto il pilota Calogero Bono, originario di Sciacca, in gara con una Fiat Giannini 650 NP nel 3° Raggruppamento Autostoriche.

All’uscita di un tornante Bono è finito lungo, abbattendo due barriere di protezione prima di schiantarsi contro un muretto. La direzione gara ha immediatamente interrotto la prova per permettere i soccorsi.

Il pilota è stato stabilizzato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e poi è stato trasferito al reparto di Traumatologia dell’ospedale Civico di Palermo. In. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La competizione è successivamente ripresa: l’incidente ha ricordato quanto la Monte Erice, con i suoi tornanti tra Valderice ed Erice, resti una delle cronoscalate più difficili e selettive del panorama nazionale.

Poco dopo, gara sospesa nuovamente per uno spettatore che ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’uomo è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione.