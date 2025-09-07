Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Schianto in un tornante alla Monte Erice, il pilota trasportato al Civico di Palermo

Momenti di tensione alla 67ª edizione della Monte Erice. La prima salita di gara è stata sospesa dopo il grave incidente che ha coinvolto il pilota Calogero Bono, originario di Sciacca, in gara con una Fiat Giannini 650 NP nel 3° Raggruppamento Autostoriche.

All’uscita di un tornante Bono è finito lungo, abbattendo due barriere di protezione prima di schiantarsi contro un muretto. La direzione gara ha immediatamente interrotto la prova per permettere i soccorsi.

Il pilota è stato stabilizzato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e poi è stato trasferito al reparto di Traumatologia dell’ospedale Civico di Palermo. In. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La competizione è successivamente ripresa: l’incidente ha ricordato quanto la Monte Erice, con i suoi tornanti tra Valderice ed Erice, resti una delle cronoscalate più difficili e selettive del panorama nazionale.

Poco dopo, gara sospesa nuovamente per uno spettatore che ha accusato un malore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’uomo è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

 

