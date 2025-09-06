Trapani, il giovane fenicottero torna libero nella Riserva Naturale delle Saline

Una storia a lieto fine quella del giovane fenicottero rosa che, dopo essere stato soccorso nei giorni scorsi, è tornato a volare libero nella Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco, uno dei più importanti snodi del Mediterraneo per gli uccelli migratori.
L’avventura dell’animale era iniziata sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, dove era stato avvistato in difficoltà tra i bagnanti, e poi a Cornino, dove è stato recuperato. Decisivo l’intervento della Guardia Costiera di San Vito Lo Capo e del Corpo Forestale della Regione Siciliana – Distaccamento di Castellammare del Golfo, che hanno affidato il giovane fenicottero al Punto di Primo Soccorso del Corpo Forestale.
Grazie alla collaborazione con il WWF Sicilia Nord Occidentale ODV e il Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica LIPU di Ficuzza, le sue condizioni di salute sono state verificate e giudicate idonee per il rilascio.
In coordinamento con l’Ente Gestore della Riserva, il fenicottero è stato trasferito a Trapani per la liberazione. Il momento più emozionante si è vissuto quando l’animale, liberato in una zona tranquilla, ha dapprima esitato, poi ha risposto ai richiami dei suoi simili, fino a ricongiungersi con lo stormo di centinaia di fenicotteri che in questi giorni popolano le vasche della Riserva. Il personale ha continuato a monitorarlo a distanza per verificarne l’adattamento.
La direzione della Riserva coglie l’occasione per ricordare alcune regole fondamentali: se un fenicottero o un altro uccello migratore si posa in spiaggia, non bisogna avvicinarsi o tentare di toccarlo. È sufficiente lasciarlo tranquillo e avvisare i numeri di emergenza:
- Corpo Forestale Regione Siciliana: 1515
- Guardia Costiera: 1530 (in caso di avvistamento in spiaggia o in mare).
Un lieto ritorno alla libertà che diventa anche un messaggio di tutela e rispetto per la biodiversità del nostro territorio.
