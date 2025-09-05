Alcamo, un uomo di 42 anni denunciato per il rogo di due bancomat

I carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno denunciato un uomo di 42 anni per danneggiamento a seguito d’incendio. L’uomo è ritenuto responsabile del rogo che ha colpito due sportelli bancomat di una filiale Unicredit in città.

Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificarlo. Restano da chiarire le motivazioni del gesto, che il quarantaduenne non ha voluto spiegare.

Il fenomeno degli attacchi agli sportelli automatici resta sotto osservazione: secondo l’ultimo rapporto Ossif sulla criminalità predatoria, in Italia si sono registrati 147 episodi con un incremento del 21,5% e danni per 3,5 milioni di euro. La Sicilia è al nono posto con sei colpi e un indice di rischio pari a 0,3 attacchi ogni 100 bancomat.