Marsala, coppia di cinquantenni sorpresi in casa con armi clandestine

I Carabinieri hanno arrestato due marsalesi di 55 e 65 anni per detenzione di armi clandestine. Nel corso di servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica della regolare detenzione di armi e munizioni i militari, a seguito di perquisizioni domiciliari eseguite con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno rinvenuto, nella disponibilità del: 55enne, due pistole calibro 7.65 ad estrazione artigianale con 15 cartucce del medesimo calibro; 65enne, un fucile a canne mozze armato con 15 cartucce calibro 16 e una pistola ad estrazione artigianale con 79 cartucce calibro 39. Il munizionamento e le armi, modificate artigianalmente ed illegalmente detenute, sono state poste sotto sequestro e, a seguito dell’udienza di convalida, i due sono stati sottoposti rispettivamente alla misura degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere