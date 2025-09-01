Trapani, traghetto Siremar per Marettimo e Favignana fermo in porto: passeggeri bloccati

Disagi questa mattina al porto di Trapani per i passeggeri diretti a Favignana, con tappa intermedia a Marettimo. Il traghetto della compagnia Siremar non è partito come da programma, lasciando decine di viaggiatori in attesa sotto il sole. C'è chi ha trovato riparo in auto, chi si è accomodato sui muretti del porto.

La compagnia ha avvisato dell’imprevisto con messaggi che segnalavano un ritardo di novanta minuti. Alcuni passeggeri hanno riferito che l’unità avrebbe urtato contro la banchina durante le manovre, circostanza che non ha ancora trovato conferma da parte della Compagnia.