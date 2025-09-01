Lavori finiti non pagati, decreto ingiuntivo al Comune di Campobello di Mazara

I lavori sono stati finiti e collaudati: una piattaforma in cemento, l’impianto elettrico e idrico, installati i moduli prefabbricati con i servizi igienici che serviranno per l'allestimento del campo dei migranti economici che arrivano sul territorio per la raccolta delle olive.

Il mancato pagamento di 123.052,14 euro riguarda, complessivamente, l’emissione di 4 fatture da parte dell’impresa, tra il 2024 e il 2025, che non sono state ancora liquidate. A dover ancora essere pagati a saldo sono anche i professionisti coinvolti.

Il cantiere, nel marzo 2024, si è fermato perché il Comune non pagava e la «Dmn costruzioni» ha comunicato di non poter più avanzare soldi per i lavori. Nel mezzo, tra l’avvio e la fine dei lavori, c'è stata anche una variante tecnica. All’impresa sono stati liquidati 110 mila euro come anticipo e primo stato d’avanzamento.