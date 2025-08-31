Denise Pipitone, 21 anni dopo parlano i genitori: «La speranza è sempre viva»

«La speranza di ritrovare Denise è sempre presente nei nostri cuori, nonostante il tempo trascorso. L’attesa di una risposta continua a tormentarci, mantenendo accesa la fiamma della ricerca. Desideriamo ardentemente che la verità emerga, per poter finalmente raggiungere un po’ di pace». A parlare, alla vigilia del ventunesimo anniversario del rapimento di Denise Pipitone, sono i genitori naturali Pietro Pulizzi e Piera Maggio.

Il primo settembre del 2004 la bambina, che aveva poco meno di 4 anni, fu rapita davanti casa in via La Bruna a Mazara del Vallo, dopo essere rimasta sola per pochi istanti. Da quel momento si persero le tracce e partirono le ricerche in tutta Italia e anche in Europa.

«Speriamo in un futuro di chiarezza e continuiamo ad andare avanti a lottare per nostra figlia, come abbiamo sempre fatto. Denise l’abbiamo fortemente voluta, perché è nata dall’amore di mamma e papà e noi non smetteremo mai di cercarla», aggiungono Piera Maggio e Pietro Pulizzi.