Castellammare, trauma alla colonna vertebrale dopo un tuffo: soccorsa con l’elicottero militare

Paura nel pomeriggio (31 agosto) sul litorale di Castellammare del Golfo. Una giovane è rimasta ferita dopo un tuffo nella zona della Fossa dello Stinco, riportando un trauma alla colonna vertebrale.

Gli amici hanno dato l’allarme chiamando il 112 e attivando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e i vigili del fuoco che hanno stabilizzato la ragazza. Vista l'area impervia in cui è caduta la giovane, è stato richiesto l’intervento dell’Aeronautica militare.

Un elicottero del 15° Stormo, decollato da Trapani-Birgi, ha raggiunto la zona e provveduto al recupero con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino. La giovane è stata quindi trasferita d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.