Bolzano, i carabinieri scoprono una truffa online: dietro c'era un trapanese

I Carabinieri della Stazione di Ponte Gardena hanno scoperto una truffa online e denunciato all’Autorità Giudiziaria di Bolzano un uomo originario della provincia di Trapani. L'indagine è scattata dopo la denuncia di un altoatesino residente a Barbiano (BZ) che dopo aver risposto a un annuncio di vendita di un laptop, pubblicato su un sito di e-commerce, si è visto recapitare un pacco vuoto. La vittima ha pagato la somma di 1.200 euro ma non ha mai ricevuto il suo computer. I militari dell’Arma sono riusciti a risalire al responsabile della frode, che - stando alle indagini - avrebbe volutamente pubblicato l’annuncio per impossessarsi del denaro.