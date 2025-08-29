Comune di Marsala, contratto a tempo pieno per 84 lavoratori part-time

Da lunedì prossimo, saranno trasformati a tempo pieno tutti i contratti degli ultimi 84 dipendenti del Comune di Marsala con contratti part-time provenienti dai bacini dei precari. La giunta municipale aveva adottato la delibera lo scorso maggio. Oggi sono stati firmati i nuovi contratti. Dal primo settembre, quindi, il Comune di Marsala potrà contare su tutto il personale di ruolo a tempo pieno.

«Si mette così la parola fine - dicono il sindaco Massimo Grillo e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano - al precariato contrattualizzato nel 2007, a beneficio degli stessi dipendenti e delle loro famiglie, ma anche della macchina amministrativa che può disporre al meglio l’articolazione dei servizi all’utenza e la programmazione dell’attività di governo della città».