Scooter contro bus a Trapani: morto un uomo di 47 anni

Due tragedie della strada a Trapani, dove in poche ore si piangono due vittime. Intorno alle due di notte, in piazza Stazione, ha perso la vita Antonino Lombardo, 47 anni, residente in città. L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, è finito sotto un autobus di linea che stava rientrando in deposito. Sul posto i carabinieri per i rilievi e i sanitari del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Sempre a Trapani, non ce l’ha fatta Emilio Riginella, biologo marino di 45 anni, rimasto coinvolto in un incidente lo scorso 20 agosto lungo la Provinciale che collega la città a San Vito Lo Capo, nel territorio di Pizzolungo, frazione di Erice. L'uomo viaggiava in moto quando si è scontrato con un’auto nei pressi della Stele di Anchise. Trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate, era stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata: il decesso è avvenuto dopo sette giorni di agonia. Sulla dinamica indaga la polizia.