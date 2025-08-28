L'incendio in autostrada: riaperto il tratto della A-29 Alcamo-Trapani

A causa di un incendio nei campi adiacenti ed il conseguente propagarsi di fumo sulla carreggiata, è rimasto chiuso un tratto di A29 direzione Alcamo-Trapani, dal km 21,300 al km 8,900, in direzione Alcamo. La riapertura è avvvenuta dopo l0 spegnimento dell'incendio. Duranre le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza, è stata istituita una temporanea uscita obbligatoria allo svincolo di Fulgatore con attraversamento della Statale 113 e rientro allo svincolo di Segesta.

Fiamme anche sullo spartitraffico dell'A-19 a Termini

Un altro incendio sullo spartitraffico lungo la A19 Palermo-Catania, si è registrato al km 34 ed in entrambe le direzioni, in località Termini Imerese. Le fiamme e il fumo hanno causato rallentamenti. Il rogo è stato poi spento e il traffico è tornato regolare.