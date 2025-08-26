Paura a Trapani per una scossa di terremoto di magnitudo 4.7, registrata oggi (26 agosto 2025), alle ore 6.07 nel Tirreno meridionale. Il sisma ha avuto epicentro in mare, a circa 82 chilometri al largo della costa di Trapani, con coordinate geografiche 38.1913 di latitudine e 11.3808 di longitudine, a una profondità di 10 chilometri.

Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa è stata avvertita anche nelle Isole Egadi, in altri comuni della costa del Trapanese e anche a Palermo nei piani alti dei palazzi, ma al momento non si registrano danni a persone o a cose.