San Vito Lo Capo, blitz della Guardia Costiera: sequestrati 70 ombrelloni e 52 lettini

Nuova operazione di controllo sul litorale di San Vito Lo Capo condotta dalla Guardia Costiera di Trapani e dall'Ufficio Marittimo. L’attività ha portato al sequestro di 70 ombrelloni e 52 lettini collocati abusivamente su tratti di spiaggia libera.

Il blitz rientra nelle attività di vigilanza demaniale finalizzate a verificare la corretta occupazione delle aree libere, in base al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune. L’operazione, scaturita da numerose segnalazioni pervenute, ha permesso di accertare quattro casi di abusive occupazioni contestate a 4 esercenti. È stata rilevata l’attività di noleggio di arredi da spiaggia, mediante collocazione preventiva di lettini ed ombrelloni su spiaggia libera, anche in assenza di clienti, impedendo in questo modo la libera fruizione della spiaggia. Sono stati sequestrati 70 ombrelloni e 52 lettini.

Altri controlli hanno condotto alla contestazione di altre sanzioni amministrative per un totale di 4.128 euro.