Camion in fiamme si capovolge in autostrada, l'incidente sulla Mazara-Palermo

Il mezzo, nei pressi dello svincolo di Salemi, ha invaso la corsia opposta a quella sulla quale viaggiava capovolgendosi su un fianco

Un camion che trasportava sabbia è andato a fuoco sull'A29 Mazara del Vallo-Palermo, nei pressi dello svincolo di Salemi, dopo che ha invaso la corsia opposta a quella sulla quale viaggiava, capovolgendosi su un fianco.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è riuscito a mettersi in salvo prima che il camion venisse avvolto dalle fiamme. E’ stato poi trasportato all’ospedale di Castelvetrano. Sono intervenuti la polizia stradale e le squadre di Alcamo e Trapani dei vigili del fuoco.

 

