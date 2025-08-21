Castelvetrano, al via i lavori per la Casa di Comunità: ambulatori trasferiti temporaneamente

Partono a Castelvetrano i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità, struttura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’intervento, che punta a rafforzare la sanità territoriale, comporterà il temporaneo trasferimento di diversi ambulatori del Distretto Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Le nuove sedi sono state così individuate:

5° piano ospedale: diabetologia, chirurgia vascolare, urologia, endocrinologia, cardiologia, neurologia, nefrologia, oncologia, ortopedia, reumatologia.

3° piano ospedale: dermatologia.

Padiglione esterno del Distretto: otorinolaringoiatria, odontoiatria, audiologia, pneumologia, logopedia, allergologia, fisiatria, foniatria.

«La sanità territoriale rappresenta un pilastro fondamentale del nostro sistema – spiega Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell’Asp di Trapani – e la creazione della Casa di Comunità è un passo decisivo per rafforzare l’integrazione tra servizi e cittadini. Questo progetto non è solo un’opera strutturale, ma il fulcro di un nuovo modello assistenziale che mira a una gestione più efficace delle patologie croniche, alla prevenzione e a una presa in carico globale della persona».