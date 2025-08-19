Marsala, scarica rifiuti e tenta la fuga: denunciato

I carabinieri di Trapani hanno denunciato un uomo di 49 anni di Marsala per trasporto e gestione illecita di rifiuti. Durante un servizio di controllo in una riserva naturale, i militari hanno notato un autocarro che, dopo aver percorso una strada interpoderale, si è fermato in un’area isolata per scaricare i rifiuti di materiale edile e di risulta. Il conducente del mezzo alla vista dei militari è scappato, seminando parte dei rifiuti lungo il percorso. Poco dopo è stato bloccato.