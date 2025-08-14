Trapani, schianto mortale in via Virgilio: muore un 46enne

Incidente mortale all’alba in via Virgilio, a Trapani. Antonio Coppola di 46 anni, originario di Valderice, ha perso la vita intorno alle 4 del mattino, alla guida della sua Ford Fiesta. Per cause ancora da chiarire, l’auto è finita contro un muretto nei pressi del Mercato Amico. Nessun altro veicolo coinvolto, nessun segno di frenata.

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sui rilievi sono al lavoro la polizia municipale e i carabinieri. Si ipotizza un colpo di sonno, un malore o un guasto meccanico.