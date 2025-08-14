L'egiziano aggredito a Menfi: il locale vietato alla banda

Avevano aggredito e accoltellato in branco un diciannovenne egiziano a Porto Palo di Menfi. Adesso dieci di loro non potranno più entrare per tre anni nel locale il Cycas né frequentare le immediate vicinanze. Mentre un altro del branco non potrà entrare nel comune di Menfi per quattro anni. Lo ha deciso il questore di Agrigento su proposta dei carabinieri della compagnia di Sciacca che ieri mattina hanno notificato 11 misure di prevenzione.

Nove giovani, tra i 19 e i 21 anni, erano già stati arrestati dai militari dell’Arma nelle scorse settimane e si trovano attualmente ai domiciliari, perché accusati di rissa aggravata e porto abusivo di armi, oltre a lesioni. Due, invece, sono minorenni e sono attualmente solo indagati per lesioni aggravate.

Il questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha emesso 10 provvedimenti di Dacur e un foglio di via dal comune di Menfi.

