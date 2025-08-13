Mazara, armi clandestine e cartucce in casa: arrestato

I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo, unitamente ai militari del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 48 anni per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di armi e munizioni. Dopo l’udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Mazara del Vallo con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno dell’appartamento: