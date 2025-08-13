Mazara, armi clandestine e cartucce in casa: arrestato

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
I carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo, unitamente ai militari del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di 48 anni  per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di armi e munizioni. Dopo l’udienza di convalida, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Mazara del Vallo con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all’interno dell’appartamento:

  • una pistola beretta mod.70 cal.7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore e n.22 cartucce stesso calibro
  • un fucile semiautomatico franchi cal.12, anch’esso con matricola abrasa e n.21 cartucce stesso calibro.

 

 

 

