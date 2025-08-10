A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico rallentato a causa di un incendio

A causa di un incendio all’altezza del km 32 il traffico è temporaneamente rallentato su un tratto dell’autostrada A29 Alcamo Trapani, in direzione Trapani. Sul posto vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per ripristinare il normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile.