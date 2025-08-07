Asp di Trapani, concorso flop: un solo assunto su 50 posti

AAA medici cercasi. All’Asp di Trapani la situazione nei pronto soccorso sfiora il collasso: invece dei 76 specialisti necessari, in corsia ce ne sono appena 26. Il concorso, bandito a gennaio scorso per assumere 50 nuovi camici bianchi, si è trasformato in un flop. Le candidature sono state soltanto 36 e, al momento dei colloqui, l’unico specialista in Medicina d’Emergenza-Urgenza si è trovato circondato da appena 15 specializzandi al secondo anno di corso, che potranno essere stabilizzati soltanto a fine formazione. Una situazione che sembra paradossale ma che in realtà, altro non è che la fotografia di «un problema nazionale, che investe tutta la sanità pubblica», spiega il presidente dell’ordine dei Medici di Trapani, Filippo Mangiapane.

A giugno scorso, erano stati ammessi 33 candidati (3 gli esclusi per profili con compatibili) ma alle prove di esame in 17 non si sono presentati. Così, ad oggi, l’unico specialista vincitore di concorso, è Antonino Morreale, mentre 15 – i cui nominativi si trovano nella delibera – sono specializzandi. Ultimo scoglio, prima di fare accesso in corsia, sarà la firma dei contratti. E si incrociano le dita affinché non ci siano altri colpi di scena, con nuovi rinunciatari.