Alcamo Marina, soccorso un piccolo delfino spiaggiato

Il mare molto mosso dalla tramontana di ieri, probabilmente, non gli è stato d’aiuto a mantenersi a debita distanza dal litorale. Si tratta di un cucciolo di delfino che, forse ancora inesperto, si è trovato pericolosamente spiaggiato, quindi con il rischio di morire in poco tempo, sul tratto dell’arenile antistante il piazzale Canalotto.

Il fatto è accaduto ad Alcamo Marina verso le 14, proprio a pochi metri dalla locale postazione degli operatori della Croce Rossa Italiana, in servizio per la vigilanza e il salvataggio lungo la spiaggia libera.

Gli operatori, assieme al personale del Compartimento marittimo della Guardia costiera di Castellammare del Golfo, si sono immediatamente attivati per soccorrerlo. Hanno verificato che non avesse riportato ferite e, quindi, utilizzando gli strumenti a loro disposizione , sono riusciti a rimetterlo in mare, nel suo habitat naturale, in condizioni di sicurezza.

