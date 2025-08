Muratore di Castellammare del Golfo morto 38 anni fa nel Pavese: indagati la moglie e l’amico

A distanza di 38 anni si riapre il caso della morte di Francesco Ancona, operaio edile di 48 anni di Castellammare del Golfo, trovato in strada a Mortara, in provincia di Pavia, l’11 febbraio del 1987. Un caso allora archiviato come suicidio. Ora però ci sono due indagati: la moglie della vittima, Giovanna Navarra, oggi 75 anni, che vive a Castellammare del Golfo, e il presunto sicario, Domenico Scarfò, 70 anni, amico della famiglia Ancona, residente a Vigevano.

Parte offesa nell’inchiesta i tre figli della vittima: Giuseppa, Maria e Antonino. In Sicilia Francesco Ancona faceva il pastore, dopo il trasferimento in Lombardia lavorò come muratore. Fu trovato cadavere sul ciglio della strada per Ceretto, con il cranio fracassato, la mattina dell’11 febbraio 1987.

