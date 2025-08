Scoperti tre lavoratori in nero nel Trapanese

I carabinieri del comando provinciale e del nucleo ispettorato del Lavoro di Trapani hanno effettuato un servizio di controllo nei pubblici esercizi, durante il quale venivano ispezionate cinque attività commerciali nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento tra i comuni di Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta.

Nel corso dei controlli, svolti durante l’arco serale e notturno, è stata riscontrata la presenza di tre lavoratori in nero dei quindici controllati, motivo per il quale nei confronti di tre attività è stata disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, mentre un ristoratore è stato denunciato per violazioni in materia antinfortunistica avendo omesso, nei confronti dei lavoratori, le previste visite mediche preventive, la formazione e l’informazione sui rischi nonché per aver installato un sistema di videosorveglianza privo di autorizzazione.

All’esito dei controlli per le violazioni accertate, sono state complessivamente elevate sanzioni amministrative per circa 12mila euro ed ammende per circa 5 mila euro.