Incendi a Trapani, a Castelluzzo le fiamme minacciano le case

Diversi incendi hanno arroventato il clima già caldissimo da Custonaci a San Vito Lo Capo, passando per Buseto Palizzolo. Il fuoco ha creato paura e apprensione. La situazione più critica si è registrata a Castelluzzo, frazione a San Vito Lo Capo (Trapani), dove le fiamme hanno minacciato le abitazioni e le persone si sono riversate in strada. Soltanto nel tardo pomeriggio è giunto un

elicottero antincendio. Il velivolo non è potuto intervenire prima in quanto impegnato in altre zone della Sicilia in balia dei roghi. Sul campo vigili del fuoco, forestali, protezione civile e volontari.

Intanto un altro rogo, partito dalla Statale 187, ha minacciato monte Sparagio. Focolai anche a Chiesanuova, Napola, Fulgatore. A monte Cofano e contrada Frassino, nel territorio di Custonaci le fiamme avanzano verso il mare. Gli incendi si sospetta siano dolosi