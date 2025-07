Mazara del Vallo, grande partecipazione nel triangolare del cuore nel nome di Falcone e Borsellino

Grande partecipazione per il "Triangolare del Cuore», disputato ieri sera allo stadio comunale Nino Vaccara di Mazara del Vallo, in memoria dei giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. L’evento sportivo, promosso all’insegna della legalità e della solidarietà, ha visto scendere in campo le squadre rappresentative di magistrati, carabinieri, glorie del Mazara del Vallo e artisti, uniti nel ricordo degli eroi della giustizia e nel messaggio di impegno civile rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

La serata presentata dalla conduttrice e attrice Sonia Hamza e dallo showman Sasà Salvaggio ha visto numerosi artisti esibirsi davanti ad un entusiasta pubblico. Dal concerto live dell’artista internazionale Haiducii, alla performance di Marco Raccuglia, frontman dei Tamuna, diversi sono stati i momenti di forte coinvolgimento dagli spalti. Le note della Fanfara del XII° reggimento

carabinieri Sicilia hanno dato quel tocco magico e solenne che la voce del soprano Maria Cappellani ha incastonato nell’Inno Nazionale. A vincere è stato lo spirito di squadra, la memoria

condivisa e la volontà di costruire un futuro libero da ogni forma di criminalità.