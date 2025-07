Vigile del fuoco muore ad Alcamo stroncato da un malore

Un vigile del fuoco, Fabrizio Nigrelli, 42 anni, è morto questa mattina ad Alcamo a causa di un malore mentre si trovava a casa. Lascia la moglie e due bambini. «Fabrizio aveva un fisico atletico e lo apprezzavamo per la sua umanità e professionalità - dicono i colleghi -. In questi giorni lavorare con oltre 40 gradi non è semplice. Non hai il tempo di riposarti, poiché sfiniti, per carenza di personale costretto ad affrontare ulteriori interventi». I funerali si svolgeranno domani alle 16.30 nella chiesa madre di Alcamo.