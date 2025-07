Pantelleria, acqua potabile a Gadir grazie alla donazione di Armani

È arrivata oggi per la prima volta l’acqua potabile nelle baie di Pantelleria di Gadir e Cala Tramontana grazie ad una donazione di Giorgio Armani. Lo stilista milanese, cittadino onorario dell’isola, ha una villa a Cala Gadir che tre anni fa era stata risparmiata da un violento incendio scoppiato nelle vicinanze. Grazie all’impegno dei vigili del fuoco, degli uomini della forestale e della protezione civile le fiamme erano state fermate in prossimità del palmeto di Armani.

Il principe del Rinascimento italiano, così lo aveva definito Alberoni, grato ai panteschi aveva deciso di dare un finanziamento con la società Giorgio Armani di 800 mila euro. I primi 100 mila euro sono stati utilizzati per i lavori di ripristino del Campo Gentile, mentre con i restanti 700 mila euro è stato concordato di realizzare la rete idrica di Cala Gadir e Cala Tramontana; il completamento del sistema fognario esistente e dell’impianto di fitodepurazione di Cala Gadir; un serbatoio di accumulo idrico a servizio dei mezzi di soccorso antincendio a monte di Cala Gadir; un pontile galleggiante modulare con sistema “Candock” a servizio delle unità da diporto della Baia di Gadir. E’ stato quindi redatto dall’Ufficio tecnico il progetto esecutivo per un importo complessivo di 700 mila euro che è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera numero 63 del 21 marzo 2024. A seguito della gara di appalto i lavori sono stati aggiudicati nel mese di giugno 2024 all’impresa De.Re.Co. srl con il ribasso del 27,94% sull’importo a base d’asta di 570.985,39 euro. Nel corso dell’esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità di eseguire delle lavorazioni inizialmente non previste quali l’ampliamento della rete idrica a cala Tramontana; la realizzazione di basamento in cls per depuratore reflui Gadir; la pulizia della nuova area da arbusti e rifacimento muretti. La direzione dei lavori ha predisposto perciò una perizia di variante e suppletiva che è stata approvata con delibera numero 204 del 24 giugno 2025, per un importo complessivo di 749.193,01 euro. Alla maggiore spesa di 49.193,01 si è fatto fronte con fondi del bilancio comunale. I lavori sono in fase di ultimazione. La rete idrica di Gradir è stata collaudata e quindi oggi è stata erogata per la prima volta l’acqua.